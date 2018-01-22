Режиссер Юрий Грымов стал советником губернатора Орловской области

Известный режиссер Юрий Грымов назначен советником временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова, сообщила пресс-служба областного правительства.

Приказ о назначении Юрия Грымова уже подписан главой региона. К исполнению обязанностей в новом статусе режиссер приступит уже 22 января. Грымов будет отвечать за культурные события области, а также займется развитием внутреннего тризма, сообщает ИА «Абирег».

Как стало известно, свою новую должность советника режиссер будет совмещать с руководством театром «Модерн», но основным местом станет именно Орел. Информация о возможном назначении появилась еще в конце 2017 года. Тогда режиссер делал заявления, что собирается стать министром культуры Орловской области.