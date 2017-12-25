Губернатор Пензенской области сократил каникулы чиновникам

Глава Пензенской области Иван Белозерцев сократил своим высокопоставленным подчиненным новогодние каникулы до трех дней. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«На Новый год отдыхаем 31 декабря, 1 и 2 января, затем выходим на работу. Нужно, чтобы новогодние каникулы прошли на должном уровне», — приводит «РИА Новости» ее слова. О сокращении выходных дней глава региона объявил на совещании.

Как пояснила пресс-секретарь, эти изменения затронут только график работы руководителей органов исполнительной власти области, при этом они не коснутся рядовых сотрудников ведомств. Кроме того, сам Иван Белозерцев намерен также выходить на работу во все новогодние праздники.