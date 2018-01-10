Экс-замглавы Минобрнауки Огородова стала замгубернатора Томской области
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил своим заместителем по научно-образовательному комплексу Людмилу Огородову. Об этом сообщается 10 января на сайте областной администрации.
Ранее Огородова занимала пост министра образования и науки РФ. К новым обязанностям она приступит с 11 января.
О том, что Людмила Огородова может стать замгубернатора Томской области, стало известно 9 января, когда премьер-министр Дмитрий Медведев освободил ее от должности в связи с переходом на другую работу.
Огородова стала последним представителем «команды» бывшего министра Дмитрия Ливанова в ведомстве, занимая пост замминистра с 2013 года.