Рики Мартин довел до слез эмоциональную тележурналистку

Журналист американского телеканала WGN Ана Белавал не смогла сдержать слез радости после интервью с популярным исполнителем Рики Мартином. Видеозапись опубликована на YouTube-канале WGN.

Отмечается, что запись была сделана после окончания интервью с пуэрториканским музыкантом. Девушка была уверена, что прямой эфир закончился, и решила поделиться эмоциями о разговоре со своим кумиром, начала прыгать, хлопать и кричать, а также шутить о том, что хотела бы стать частью жизни певца и заботиться о его детях. Однако она не знала, что ее слышит и сам певец, и ведущие в студии, сообщает телеканал «360».

Певец, смотрящий на свою поклонницу, кажется несколько смущенным, но обрадованным. «Мне очень понравилось то, что я услышал», — отмечает Мартин в конце ее монолога, чем практически доводит журналистку до истерики.

Когда девушка поняла, что ее радость попала в прямой эфир, она смутилась, однако в панику впадать не стала.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Рики Мартин и художник Джван Йосеф официально оформили свой брак.