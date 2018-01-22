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Южная Корея сократит численность армии на 110 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Park Jin-Hee
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Южная Корея к 2022 году сократит численность армии на 110 тыс. человек, о планах значительного уменьшения числа военнослужащих сообщает местная пресса.

Министерство национальной обороны страны проводит реформу, согласно которой численность с 610 тыс. военнослужащих уменьшится до полумиллиона. Реформа будет проводиться в первую очередь в сухопутных войсках, сообщает ТАСС. В рамках реформы увеличится доля женщин-военнослужащих — до 8,8%.

Численность генералов тоже снизят: с нынешних 430 на 70–80 человек.

9 января стартовал первый за три года раунд переговоров по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей. В результате КНДР заявила о желании направить на Игры своих высокопоставленных представителей.

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