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Ученые показали движение мыслей в мозге человека

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Фото: Depositphotos.com/pressmaster
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Американские ученые выяснили, где и как формируется мысль в человеческом мозге и что побуждает его к действию для выполнения конкретной команды.

Видеоролик, который поясняет исследование специалистов из университета Беркли, опубликован на научном портале ScienceAlert.

По словам ученых, наиболее важным участком мозга является префронтальная кора, которая отвечает не только за формирование мыслей, но и за обработку информации. В зависимости от сложности задачи количество задействованных в ней зон может увеличиваться.

Реакцию на определенные задания, которые должны были выполнить испытуемые, отслеживали при помощи крошечных электродов, закрепленных на голове.

На ролике показано, как возникающая в одном участке мозга электрическая активность, например при осязании, передается к префронтальной коре, где обрабатывается информация, и затем поступает к областям, которые отвечают за формирование действия.

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