Ученые предложили использовать для контрацепции яд охотников из Африки

Американские ученые предложили использовать яд африканских охотников для мужской фармакологической контрацепции.

Специалистам из университетов Миннесоты и Канзаса удалось модифицировать токсин уабаин, которым племена смазывают наконечники стрел, и получить вещество, временно снижающее активность сперматозоидов.

При этом побочное действие на сердечно-сосудистую систему ученые устранили, пишет издание Science Alert.

Вещество уабаин встречается в корнях, стеблях и листьях кустарника семейства кутровые, который растет в Восточной Африке и в Йемене.

О его токсичных свойствах было известно еще эфиопским охотникам две тысячи лет назад. Позднее ученые доказали, что в небольших дозах уабаин можно применять для лечения гипотензии и аритмии.