Первый в мире «умный» магазин от Amazon открывается в США

Компания Amazon открывает первый в мире «умный» магазин в американском Сиэтле.

В супермаркете, который заработает 22 января, не будет продавцов и кассовых аппаратов.

При входе посетителям необходимо будет приложить к турникету свой смартфон, так как магазином управляет искусственный интеллект. Специальная система проследит за тем, что посетитель берет с полок и кладет обратно.

Когда покупатель покинет «умный» супермаркет, плата за выбранные товары автоматически спишется с карты, которая привязана к аккаунту Amazon.

#AmazonGo opens on Monday, January 22 in Seattle. Get the app to enter the store. See you soon! https://t.co/jt7quQ4rke pic.twitter.com/shIyrifZyk — Amazon.com (@amazon) January 21, 2018

Ранее этот магазин работал в тестовом режиме только для сотрудников корпорации.

Западные эксперты скептически относятся к данному проекту. По их мнению, компания ставит под вопрос необходимость создания новых рабочих мест и дальнейшее развитие электронной коммерции.

По данным Министерства труда США, с мая 2016 года более 3,5 млн американцев занимали кассирские должности, из них 900 тыс. — в продуктовых магазинах.

Аналитики указывают на то, что супермаркет Amazon Go устраняет необходимость в этих сотрудниках и таким образом может сделать тысячи людей безработными.