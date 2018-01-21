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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Татарстане

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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ДТП с участием пяти легковых автомобилей в Татарстане унесло жизни двух человек, еще трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по республике.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье на 23 км трассы «Казань–Малмыж» в Высокогорском районе.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada Priora, направлявшегося со стороны Казани, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai и встречным ВАЗ-2114. В результате на автомобиль Lada наехали машины Hyundai Solaris и ВАЗ-2114, двигавшиеся во встречном направлении. В аварии три человека пострадали, водитель и пассажир Lada Priora скончались на месте от полученных травм.

По факту ДТП организована проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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