Ребенок и четверо взрослых погибли при ДТП в Тульской области

Четверо взрослых и один ребенок стали жертвами лобового столкновения двух легковых автомобилей в Куркинском районе Тульской области. Об этом сообщили региональные экстренные службы.

«В трех километрах восточнее населенного пункта Ивановка на автодороге Куркино–Грибоедово столкнулись две легковушки. Пострадали семь человек, пять из них, в том числе ребенок, погибли», — приводит «РИА Новости» слова своего источника.

По его данным, двое пострадавших, среди которых также есть ребенок, доставлены в больницу.