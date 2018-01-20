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Под Ростовом произошло ДТП с участием четырех машин ГИБДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На трассе Воронеж–Ростов столкнулись девять машин, четыре их которых оказались патрулями ГИБДД. При массовой аварии никто не пострадал.

Развитие ситуации началось с типового столкновения двух легковушек. ДТП произошло рано утром под Ростовом на федеральной трассе «Дон» — у поворота на поселок Щепкин.

Прибывшие по вызову для разбирательства две полицейские Škoda Octavia  увеличили число пострадавших машин. Один патрульный при попытке маневра протаранил Hyundai  участника начального ДТП, а второй, попытавшийся объехать коллегу, столкнулся в кювете с «Газелью».

Сотрудники ГИБДД вызвали подмогу, и та незамедлительно прибыла на двух Ford Focus. Полицейские перекрыли полосу движения и приступили к исполнению обязанностей. Обе полицейские машины «попались по дороге» подъехавшей Kia: сидевшая за рулем девушка засмотрелась на массовое столкновение и вовремя не среагировала на дорожную ситуацию, сообщает сайт 36on.ru. 

Пользователи соцсетей выложили видеозапись ДТП.

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