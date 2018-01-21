Роналду разбили глаз бутсой в чемпионате Испании по футболу
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду получил рассечение под левым глазом в матче чемпионата Испании против «Депортиво» (7:1).
Инцидент произошел в конце матча, когда защитник Фабиан Шер ногой задел голову португальца и нанес тому повреждение.
Стоит отметить, что португалец так и не вернулся на поле. При этом в игре он отметился дублем.
Ранее Роналду рассказал, что после окончания игровой карьеры видит себя бизнесменом и режиссером.
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