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Американские СМИ нашли лучшее оружие России

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Военные эксперты США оценили боевые возможности российского ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». По их мнению, он может стать идеальным оружием против массированных налетов вражеских беспилотников.

Столь эффективной системы противовоздушной обороны ближнего радиуса нет даже у вооруженных сил Соединённых Штатов Америки, отмечается в материале The National Interest.

«Это связано с тем, что американские сухопутные войска рассчитывают на свои ВВС, в то время как российские военные считают, что наземные силы могут подвергаться активным воздушным атакам», — пишет издание. 

Издание отмечает, что «Панцирь» выступает в качестве последней линии противовоздушной обороны и способен сбивать самолеты, вертолеты, ракеты, беспилотные летательные аппараты и снаряды ракетной артиллерии.

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