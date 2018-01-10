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Экспериментальная российская электромагнитная пушка стала в шесть раз мощнее

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Ученые Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН смогли в шесть раз увеличить мощность плазменного рельсотрона, который может быть использован в будущем для создания электромагнитных пушек. Об этом «Известиям» сообщил заведующий лабораторией Шатурского филиала ОИВТ Владимир Полищук.

По его словам, новый емкостный накопитель способен разгонять тела массой 100 г до скоростей свыше 3 км/с, а энерговооруженность установки увеличилась за два года с 0,8 МДж до 4,8 МДж.

«Подготовлены эксперименты с рельсотроном, который запитывается от импульсного индуктивного накопителя энергии. Такая схема электропитания позволяет получить более высокие темпы ввода энергии в плазму, что должно увеличить температуру плазменного поршня и, соответственно, повысить скорость», — пояснил заведующий лабораторией.

В рельсотроне разгоняемый объект движется между параллельными электродами, по которым пропущен ток. При этом ток протекает по плазме, толкающей «снаряд».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Российский рельсотрон вышел на новый уровень

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