Арестован обвиняемый в вымогательстве у депутата Госдумы блогер

Суд центрального района Сочи санкционировал арест местного блогера, которого обвиняют в вымогательстве у депутата Госдумы. Он будет находиться под стражей до 19 марта 2017 года.

Официальный представитель Следственного комитета России рассказал агентству «Интерфакс», что подозреваемый будет помещен в СИЗО города Армавира.

Накануне в Сочи был задержан главный редактор сочинской интернет-платформы «Блог. Сочи» Александр Валов. Полицейские провели обыск в квартире мужчины. Его подозревают в вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо (ЛДПР).

По версии следствия, блогер вымогал у чиновника 250 тыс. рублей за непубликацию сведений, порочащих его репутацию.