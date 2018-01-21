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Арестован обвиняемый в вымогательстве у депутата Госдумы блогер

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Суд центрального района Сочи санкционировал арест местного блогера, которого обвиняют в вымогательстве у депутата Госдумы. Он будет находиться под стражей до 19 марта 2017 года.

Официальный представитель Следственного комитета России рассказал агентству «Интерфакс», что подозреваемый будет помещен в СИЗО города Армавира.

Накануне в Сочи был задержан главный редактор сочинской интернет-платформы «Блог. Сочи» Александр Валов. Полицейские провели обыск в квартире мужчины. Его подозревают в вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо (ЛДПР).

По версии следствия, блогер вымогал у чиновника 250 тыс. рублей за непубликацию сведений, порочащих его репутацию.

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