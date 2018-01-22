Вилле Лаюнен: «Домашняя серия поможет «Спартаку» в борьбе за плей-офф»

Московское дерби между «Спартаком» и «Динамо», прошедшее в столице в прошлый четверг, носило важнейшее турнирное значение. Обе команды сейчас бок о бок идут в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и борются за попадание в плей-офф, который для «Спартака» может стать первым с 2011 года. В прошедшей игре, которая для красно-белых была формально гостевой, им удалось одержать победу над динамовцами (5:4), дважды проигрывая в ходе встречи.

Успех в принципиальном матче помог подопечным Вадима Епанчинцева почувствовать себя более уверенно в концовке регулярного чемпионата, но не закрыл вопросов относительно участия команды в Кубке Гагарина. Ключевой для «Спартака» станет серия из четырех домашних матчей в концовке чемпионата, два из которых состоятся до Олимпиады. Один из них пройдет сегодня на льду «ВТБ Ледового дворца» против еще одного прямого конкурента за выход в плей-офф — череповецкой «Северстали».

Накануне этой встречи «Известия» пообщались с финским защитником красно-белых Вилле Лаюненом. 29-летний хоккеист рассказал о секрете успеха в дерби против «Динамо», шансах «Спартака» на плей-офф, а сборных России и Финляндии — на успешное выступление на Олимпиаде в Пхенчхане.

— Как «Спартаку» удалось перевернуть ход дерби?

— Это был очень важный и сложный матч. Считаю, в первом периоде «Динамо» выступало лучше, чем мы. Второй период стал примерно одинаковым для обеих команд, была равная игра. Однако нам удалось очень хорошо начать третий период — мы забили две быстрые шайбы и до конца игры боролись за победу. В итоге удалось заработать три важнейших очка.

— Чувствовали ли вы напряжение во время матча? Все-таки трибуны были полными...

— Конечно, это чувствовалось! Болельщиков на трибунах было очень много, и они были великолепны! Для нас всегда важна поддержка, тем более в таких сложных, принципиальных встречах. А прошедшая игра, безусловно, была большая — как для «Спартака», так и для «Динамо». Не только из-за того, что это дерби, но и из-за гонки за выход в плей-офф. Мы все прекрасно понимали значимость этого матча.

— Болельщиков «Динамо» на арене все-таки было больше. Оказывало ли это давление на вашу команду?

— Нет, все-таки это был их домашний матч, это нормально. Болельщиков «Спартака» было слышно не хуже, чем нашего соперника. Мы чувствовали поддержку, и это придавало нам сил и эмоций.

— Встреча была важной и в плане борьбы за выход в плей-офф. Как вы сейчас оцениваете шансы «Спартака» на выход в Кубок Гагарина?

— Здорово, что нам удалось победить «Динамо», но впереди еще четыре игры в регулярном чемпионате, вся борьба впереди. Оставшиеся игры будут иметь принципиальное значение. Гонка за места в плей-офф будет длиться до последнего матча. Поэтому каждая из четырех оставшихся игр будет очень важна для нас.

— Все четыре матча, оставшихся в регулярном первенстве, будут для вашей команды домашними. Это поможет «Спартаку»?

— Надеюсь, ведь дома мы играем довольно неплохо. Поэтому, конечно, для нас это станет преимуществом, хотя бы потому, что не придется тратить время и силы на дорогу. Здорово, что мы имеем такой календарь на финише регулярного первенства.

— В последнем матче чемпионата вы снова сойдетесь с «Динамо» — они наверняка захотят взять реванш за столь обидное поражение...

— Да, безусловно, это будет непростой матч, как и все оставшиеся. Я уже сказал, что в концовке нас ждет гонка, в которой каждое очко может иметь решающее значение.

— А что можете сказать о предстоящей игре с «Северсталью»?

— У нас был один выходной после матча с «Динамо», остальное время мы тренировались и готовились к этому матчу. Мы сосредоточены на игре с «Северсталью» — ведь они так же, как «Динамо», являются нашими прямыми конкурентами за место в плей-офф.

— Как оцениваете свои шансы попасть в состав сборной Финляндии на Олимпийские игры?

— Не хотелось бы торопить события и делать прогнозы. 22 января состав будет объявлен, посмотрим...

— А что насчет шансов вашей сборной на предстоящих Играх в Пхенчхане?

— Я бы оценил наши шансы на успех в этом турнире в 60–80%. Но вообще у многих сборных хорошие шансы на победу в Олимпиаде, там сыграет немало сильных команд.

— Как можете оценить нынешний уровень хоккейной сборной России?

— У России великолепная команда. В вашей сборной много отличных игроков, чьи индивидуальные навыки находятся на высшем уровне.

— Как думаете, Олимпийские игры потеряли бы в зрелищности без России?

— Хорошо, что российские хоккеисты всё-таки едут на Олимпиаду. Это положительный момент для всех, но в первую очередь для самого хоккея. Будет очень интересный турнир.

— Как вы отреагировали на то, что России придется выступать под нейтральным флагом?

— Честно говоря, у меня нет особых мыслей на этот счет, ведь я финн. Но здорово, что Россия едет на Игры, у нее отличная сборная.