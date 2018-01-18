Юусо Хиетанен: «Чувствую важность дерби со «Спартаком» для фанатов»

Сегодня на льду арены «ВТБ Ледовый дворец» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоится одно из старейших дерби национального первенства — московское «Динамо» встретится с московским же «Спартаком». Обе команды сейчас борются за попадание в плей-офф. До конца «регулярки» бело-голубым осталось провести три матча, а красно-белым — пять. Оба коллектива находятся на границе зоны плей-офф — на 8-м и 9-м местах, имея по 75 очков.

Сегодняшний матч на Автозаводской улице может решить судьбу обоих коллективов. При этом 1 марта они снова встретятся между собой — именно этой игрой «Динамо» и «Спартак» завершат нынешний регулярный чемпионат. И готовиться к этой встрече они будут больше месяца — в связи с перерывом на Олимпийские игры.

Во вторник «Динамо» сумело прервать серию неудач, со счетом 5:2 разгромив дома китайский «Куньлунь». Две шайбы забросил финский защитник Юусо Хиетанен. Бронзовый призер сочинской Олимпиады-2014 после матча дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился мнением о предстоящем дерби, нынешнем сезоне «Динамо» и своих шансах поехать на Игры в Южной Корее в составе сборной Финляндии.

— Что скажете о матче с «Куньлунем»?

— Это была очень трудная игра. Мы показали хороший результат, но счет не отражает реального напряжения на льду. «Динамо» забросило пять шайб, показало хорошую реализацию моментов, но мы пропустили два гола, и у «Куньлуня» были еще возможности для взятия наших ворот. Хорошо, что вратарь Александр Ерёменко отлично сыграл во многих эпизодах. «Куньлунь» был очень активен у наших ворот — легче стало только после четырех голов в ворота соперника. Нам надо исправить эти недочеты, чтобы продолжить побеждать. Ведь впереди очень сложная игра со «Спартаком».

— Почему четыре из пяти голов в ворота «Куньлуня» забили защитники «Динамо»?

— Я не знаю, почему так получилось. В первые два периода соперник очень качественно оборонялся, а мы много бросали от синей линии. И нашим защитникам повезло, что эти броски оказались точными. Особенно повезло мне с моим вторым голом, когда шайба удачно попала в ближний угол ворот соперника. И я, и Илья Никулин, и Яков Рылов готовы и дальше забивать, чтобы приносить победы «Динамо». Неважно, кто будет забрасывать шайбы. Но будем стараться в следующих матчах обеспечивать передачами наших форвардов, чтобы у них были лучшие возможности для взятия ворот соперников.

— Чего вы ждете от дерби со «Спартаком»?

— Я чувствую важность этого дерби для наших фанатов и всего «Динамо». А в этом сезоне две наших игры со «Спартаком» будут особенными — в них решится, кому играть в плей-офф. Мы настроены выиграть оставшиеся матчи и помочь «Динамо» принять участие в Кубке Гагарина — даже думать не хочу о том, чтобы завершить сезон по окончании регулярного чемпионата. В этом сезоне «Спартак» отлично играет, и нам будет непросто. Но если мы сыграем на пределе своих возможностей, результат придет. У нас очень тяжелый сезон. Мы поменяли очень много хоккеистов, а в ходе чемпионата многие игроки были травмированы. Это сказалось на результатах. Теперь мы должны сделать всё, чтобы попасть в плей-офф и там побороться за выход в следующую стадию.

— Как оцените ваши шансы попасть в заявку сборной Финляндии на Олимпиаду в Пхенчхане?

— Да, у нас еще не определился окончательный состав на Олимпийские игры. Я всё еще надеюсь попасть в Корею в составе сборной. К сожалению, в декабре меня не взяли на Кубок Первого канала. Не знаю, почему это произошло. Но я разговаривал с главным тренером нашей команды Лаури Марьямяки. И от него я услышал, что шансы у меня есть. Поэтому я хочу на максимально высоком уровне отыграть оставшиеся матчи в КХЛ и доказать свое право играть за сборную Финляндии. Я помню непередаваемые ощущения от Олимпиады в Сочи, на которой мы выиграли бронзовые медали. И очень хочу снова принять участие в этом празднике.

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