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Правительство США собиралось включить РФ в программу «звездных войн»

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Фото: Global Look Press/John Pulsipher
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Администрация бывшего американского президента Джорджа Буша – старшего в начале 1990-х годов рассматривала вариант включения России в программу Стратегической оборонной инициативы. Она известна под названием «звездных войн».

Как сообщают британские СМИ, Джордж Буш – старший намеревался обсудить этот вопрос с Борисом Ельциным после встречи в Кэмп-Дэвиде в феврале 1992 года. Тогда была подписана декларация, которая положила конец холодной войне.

Ранее портал iz.ru сообщал, что КНР призвал США отказаться от политики холодной войны. 

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