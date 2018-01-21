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Китай призвал США отказаться от политики холодной войны

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Фото: Global Look Press/Wang Xiao
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Соединенные Штаты должны отказаться от взглядов времен холодной войны и взглянуть на китайское военное строительство и инициативы на международной арене «рационально и объективно», заявили в министерстве национальной обороны КНР.

«Подстрекателями милитаризации Южно-Китайского моря являются страны, которые, похоже, не хотят видеть мир в регионе и используют знамя свободы для проведения военной деятельности», — подчеркнул официальный представитель ведомства Жэнь Гоцян.

Заявление было сделано на фоне принятой Белым домом стратегии нацбезопасности страны, в которой основными угрозами для США названы, в частности, Россия и Китай.  

Как ранее сообщал портал iz.ru, КНР обвинила США в угрозе нацбезопасности и подрыве суверенитета после очередного захода американского военного корабля в акваторию Южно-Китайского моря.

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