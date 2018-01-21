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Фигуристка Загитова обыграла Медведеву на чемпионате Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россиянка Алина Загитова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве. Другая россиянка Евгения Медведева стала серебряным призером.

Загитова в сумме за две программы получила 238,24 балла. Для 15-летней фигуристки это первое золото чемпионатов Европы в карьере. Победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет Медведева набрала 232,86 очка, передает «Газета.ру».

Бронзовым призером стала итальянка Каролина Костнер — 204,25 балла.

Ранее сообщалось, что фигурист Дмитрий Алиев на чемпионате Европы завоевал серебро.

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