Информирование горожан обойдется в 2 млн рублей в Керчи

Информирование горожан обойдется городской администрации в 2 млн рублей в Керчи, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Администрация города Керчь намерена профинансировать услуги по проведению съемок новостных сюжетов, интервью и информационных передач о своей работе с последующим размещение роликов в кабельной сети, сообщило ИА «Крыминформ».

Исходя из технического задания финансирование составит не более 2 млн рублей. До конца года на эту сумму закупится порядка 2 тыс. минут эфирного времени. Длительность каждого отснятого материла не должна превышать 3 минут, в случаях если это телепередача, то 30 минут.

Администрация города будет иметь право вносить изменения в видеоролики и снимать их с эфира, если в материале присутствуют сведения, порочащие честь и достоинство или если в нем есть недостоверная информация.