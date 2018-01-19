Прямой эфир

Общежития главного вуза Крыма планируют отремонтировать летом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общежития Крымского федерального университета планируют отремонтировать летом, сообщил исполняющий обязанности ректора Андрей Фалалеев.

За летние месяцы 2018 года руководство университета планирует провести ремонтные работы в 10 общежитиях подведомственных учреждению для комфорта студентов, сообщило ИА «Крыминформ».

По словам Андрея Фалалеева, молодые люди должны учиться и жить в комфортных условиях, это важный момент образовательного процесса, а общежития ремонтировались последний раз 25 лет назад.

Денежные средства на проведение ремонтных работ в зданиях общежития было выделено совместно из федерального и регионального бюджетов. Общая сумма финансирования составила 400 млн рублей.

Перед началом ремонтных работ нужно будет завершить все формальные процедуры, подготовить проект, провести экспертизу. После чего проект должен быть утвержден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восстановительные работы завершились в женском монастыре в Магадане
Дома престарелых отремонтировали за 140 млн рублей в Омской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017