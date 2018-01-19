Общежития главного вуза Крыма планируют отремонтировать летом

Общежития Крымского федерального университета планируют отремонтировать летом, сообщил исполняющий обязанности ректора Андрей Фалалеев.

За летние месяцы 2018 года руководство университета планирует провести ремонтные работы в 10 общежитиях подведомственных учреждению для комфорта студентов, сообщило ИА «Крыминформ».

По словам Андрея Фалалеева, молодые люди должны учиться и жить в комфортных условиях, это важный момент образовательного процесса, а общежития ремонтировались последний раз 25 лет назад.

Денежные средства на проведение ремонтных работ в зданиях общежития было выделено совместно из федерального и регионального бюджетов. Общая сумма финансирования составила 400 млн рублей.

Перед началом ремонтных работ нужно будет завершить все формальные процедуры, подготовить проект, провести экспертизу. После чего проект должен быть утвержден.