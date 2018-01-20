Британского туриста в Киеве избили из-за внешности

В Киеве неизвестные избили туриста из Великобритании. Им не понравилось как британец выглядел . Об инциденте рассказала на своей странице в социальной сети киевлянка Мария Макуха.

Она написала, что по дороге с работы в 14:10 (время местное) напротив Михайловского собора у Трехсвятительской, 13, увидела под самой камерой наблюдения на молодого британского хипстера с чемоданчиком, вытиравшего кровь с лица. По информации Марии, снег в радиусе метра был красный от крови. «Британец все-таки получил уникальную экскурсию», — написала она и добавила, что такое антисоциальное поведение вредит имиджу страны у туристов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Киеве сотрудники местной пиццерии избили троих посетителей заведения.