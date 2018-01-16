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Митингующие сожгли российский флаг у здания рады в Киеве

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Фото: Global Look Press/Agron Dragaj
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Представители украинского движения «Освобождение», которое выступает за принятие закона о реинтеграции Донбасса, сожгли российский флаг у здания Верховной рады в Киеве.

Митингующие также жгли покрышки возле одного из входов в здание рады. Затем между активистами и полицейскими произошла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона митинга, демонстранты стали бросать в них булыжники и покрышки, передает ТАСС.

В полицию был доставлен один из участников акции, прибывшие на место потасовки пожарные быстро потушили горящие покрышки.

Лидеры движения «Освобождение» депутаты рады Семен Семенченко и Егор Соболев заявили, что не намерены прекращать акцию возле рады. К зданию парламента стянуты усиленные наряды полиции, их численность достигает порядка 4 тыс. человек.

Напомним, ранее комитет рады по вопросам национальной безопасности и обороны утвердил ко второму чтению окончательный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса. Этот законопроект во вторник рассматривается в раде в окончательном, втором чтении.

Проект предполагает, что за территориями ДНР и ЛНР закрепляется статус «оккупированных» территорий, а за Россией — статус «оккупанта».

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