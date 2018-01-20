Транзитные грузы по РФ снабдят навигационными приборами

Отслеживание транзитных грузов по России смогут осуществлять при помощи электронных навигационных приборов, говорится в проекте федерального закона.

Как сказано в пояснительной записке, грузы по прибытии в страну будут снабжаться инфраструктурой системы «Платон» и элементами ГЛОНАСС. При этом снабжение грузов приборами может осуществляться как на стационарных, так и на передвижных пунктах, передает ТАСС.

В записке отмечено, что законопроект не приведет к новым финансовым затратам и может вступить в силу 1 июня 2018 года.