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Путин продлил действие указа о грузоперевозках из Украины в Казахстан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ограничении транзитных перевозок грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ до конца июня 2018 года.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Срок действия указа был продлен 30 декабря 2017 года, говорится на сайте

Указ, запрещающий, транзитные перевозки украинских товаров с ненулевой пошлиной на территорию Казахстана через территорию РФ вступил в силу 1 января 2016 года. В июле того же года равные ограничения были введены на транзит товаров в Киргизию.

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