Журналистов с муляжом бомбы задержали в аэропорту США

Сотрудники аэропорта Ньюарка (штат Нью-Джерси) задержали съемочную группу, которая попыталась пронести через пункт муляж взрывного устройства.

По данным телекомпании ABC, как минимум семь человек, работающих по контракту на американский телеканал CNBC, пытались пронести в ручной клади устройство, которое внешне походило на настоящую самодельную бомбу.

По версии полиции, журналисты хотели проверить, сумеют ли службы безопасности воздушной гавани обнаружить муляж. Теперь членам съемочной группы могут грозить штрафы в размере более $13 тыс.





