Прямой эфир

Журналистов с муляжом бомбы задержали в аэропорту США

0
Фото: Global Look Press/x99
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники аэропорта Ньюарка (штат Нью-Джерси) задержали съемочную группу, которая попыталась пронести через пункт муляж взрывного устройства.

По данным телекомпании ABC, как минимум семь человек, работающих по контракту на американский телеканал CNBC, пытались пронести в ручной клади устройство, которое внешне походило на настоящую самодельную бомбу.

По версии полиции, журналисты хотели проверить, сумеют ли службы безопасности воздушной гавани обнаружить муляж. Теперь членам съемочной группы могут грозить штрафы в размере более $13 тыс.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бездомная кошка частично обесточила аэропорт Каира
ГД отклонила трехдневное безвизовое пребывание в РФ при транзите через аэропорты


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017