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Агентство нацбезопасности США потеряло данные слежки за семь лет

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Американское Агентство национальной безопасности (АНБ) не сохранило перехваченные интернет-данные, полученные в ходе слежки с 2001 по 2007 год.

Как сообщает журнал Politico, с 2007 года судебные предписания обязали агентство хранить данные по программе электронного слежения за гражданами США. Джордж Буш-младший проводил такую программу с 2001 по 2007 год.

Американская пресса отмечает, что в 2014 году информация еще была в сохранности. Затем ее удалили якобы для того, чтобы освободить место для хранения новых файлов.

Кроме того, были удалены и резервные копии, сделанные в 2009, 2011 и в 2016 годах.

В агентстве отметили, что информация не была удалена намеренно: есть надежда восстановить часть данных с 2003 по 2007 год благодаря сохранившимся метаданным.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Twitter нашел 50 тыс. якобы вмешивавшихся в выборы США «российских ботов».

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