Прямой эфир

Обесточенный украинский город Черкассы рискует лишиться отопления

0
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обесточенный украинский город Черкассы может остаться без отопления, если восстановить поврежденные линии электропередачи не удастся в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Причиной отключения отопления в городе может стать остановка работы насосного агрегата.

В таком случае возобновление отопления потребует как минимум суток работы после восстановления подачи электричества, говорится на сайте черкасской мэрии. 

Отмечается, что разрывы на линиях электропередачи стали одним из последствий непогоды на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва встала в 8-балльных пробках из-за снегопада
Бездомная кошка частично обесточила аэропорт Каира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017