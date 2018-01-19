Обесточенный украинский город Черкассы рискует лишиться отопления

Обесточенный украинский город Черкассы может остаться без отопления, если восстановить поврежденные линии электропередачи не удастся в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Причиной отключения отопления в городе может стать остановка работы насосного агрегата.

В таком случае возобновление отопления потребует как минимум суток работы после восстановления подачи электричества, говорится на сайте черкасской мэрии.

Отмечается, что разрывы на линиях электропередачи стали одним из последствий непогоды на Украине.