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Акция в память Маркелова и Бабуровой сорвана в Киеве

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Националисты из группировки С14 сорвали акцию памяти правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которая должна была пройти в Киеве.

Акция была организована правозащитниками и активистами организации «Комитет 19 января». Демонстранты собрались на Михайловской площади, однако здесь их уже поджидали националисты.

Радикалы начали выкрикивать угрозы и забросали активистов яйцами. Полицейские попытались оттеснить их, в результате завязалась потасовка, передает «Страна.ua».

Как сообщил правозащитник Владимир Черемис, правоохранители без оснований задержали восемь членом «Комитета 19 января».

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве на улице Пречистенка сразу после пресс-конференции адвоката. Суд признал виновными в их убийстве одного из основателей журнала «Русский образ» Никиту Тихонова и активистку организации «Русский вердикт» Евгению Хасис.

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