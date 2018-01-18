В украинском Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ

В Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ, сообщил спецпредставитель председателя организации Мартин Сайдик.

«Сегодня в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — заявил он.

Обстоятельства происшедшего не уточняются. Сайдик также не указал на гражданство погибшего.

Город Краматорск находится на контролируемой официальным Киевом территории Донецкой области Украины, уточняет ТАСС.

Как писал iz.ru, в середине декабря наблюдатели ОБСЕ констатировали, что спустя 3,5 года конфликт на востоке Украины находится дальше от разрешения, чем когда-либо.