Пенсионерка устроила скандал на рейсе из Сочи в Симферополь

Пенсионерка устроила скандал, оскорбив пассажиров и членов экипажа, на борту самолета, следовавшего из Сочи в Симферополь, сообщила пресс-служба УТ МВД России по Южному федеральному округу.

Инцидент произошел 18 января. Женщина 55 лет из Сочи начала вести себя неадекватно, оскорбляя пассажиров и членов экипажа на рейсе в Симферополь. По прибытии в аэропорт назначения она была задержана и доставлена в дежурную часть, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В результате в отношении пожилой нарушительницы был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Причины, по которым женщина вышла из себя и вела себя неуважительно по отношению к другим пассажирам и персоналу, не уточняются полицией.