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СМИ сообщили о госпитализации легенды футбола Пеле

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ray Tang
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Легендарный бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, экстренно госпитализирован из-за сильного истощения.

Утром в четверг, 18 января, Пеле упал в обморок и был доставлен в больницу. Врачи, обследовав бывшего футболиста, пришли к выводу, что он страдает от сильного истощения, сообщает Mirror.

В настоящий момент бразилец находится в больнице под пристальным присмотром врачей.

Пеле является трехкратным чемпионом мира, многократным чемпионом Бразилии в составе «Сантоса». За свою карьеру футболист забил около 1,3 тыс. голов. В 2002 году был включен в сборную чемпионатов мира всех времен.

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