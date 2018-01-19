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Песков рассказал о давней традиции Путина окунаться в прорубь на Крещение

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Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин на протяжении многих лет придерживается традиции окунаться в прорубь на Крещение.

«Это его не первый такой опыт. В целом ежегодно это делает на протяжении многих лет», — сказал Песков, отметив, что раньше крещенские купания президент проводил в более «дискретной» обстановке.

Он пояснил, что в этом году было много прихожан, и Путин был на продолжительной части этого молебна.

«Оно в целом происходило в таком, публичном режиме, поэтому решили показать», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, в крещенскую ночь глава государства находился в Тверской области, где посетил мужской монастырь и отстоял праздничную литургию, а также принял участие в крещенских купаниях.

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