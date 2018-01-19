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Госдума приняла закон о классификации гостиниц

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Госдума в третьем чтении приняла законопроект о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц по принципу звездности. Утверждением классификации отелей, горнолыжных трасс и пляжей будут заниматься госорганы, отвечающие за туристическую сферу.

Законопроект предусматривает обязательное присвоение гостиницам определенного числа звезд. Под действие правила с 2019 года подпадут отели, в которых предусмотрено больше 50 номеров, с 2020 года — гостиницы, в которых более 15 номеров, а с 2021 года под действие нового законопроекта подпадут все гостиницы в России. В настоящее время подобная классификация является добровольной.

Помимо этого, с момента вступления закона в силу в январе 2019 года не смогут работать отели, которым не присвоили определенную категорию. Как сообщают «Дни.ру», критерии для присвоения гостиницам звезд будут едиными для всех участников туристической деятельности. Проведение классификации будет проводиться последовательно — от крупных отелей к мелким.

Согласно тексту законопроекта, свидетельство о присвоении отелю определенной категории будет действовать в течение трех лет с момента выдачи. Также гостиницы не смогут использовать в рекламе и названиях не соответствующие полученному сертификату категории.

Целью законопроекта является повышение качества услуг в туристической отрасли. Тем участникам бизнеса, кто продолжит оказывать услуги без соответствующего свидетельства о классификации, грозят серьезные штрафы. Для должностных лиц сумма штрафа составит 7–10 тыс. рублей, для юридических — 40–50 тыс. рублей. Штрафы также предусмотрены за введение потребителей в заблуждение — 12–20 тыс. рублей для должностных лиц и 100–500 тыс. рублей для юридических лиц.

Исключение в законе о классификации гостиниц составят детские лагеря, санатории, общежития и кемпинги. Также первоначальный вариант поправок распространялся и на хостелы, расположенные в жилых домах, однако позже их убрали, чтобы вынести этот вопрос на обсуждение в ходе рассмотрения поправок в жилищный кодекс.

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