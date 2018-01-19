Минздрав Сахалина уволил медсестру за фото с больными в реанимации

Медсестра, сделавшая фотосессию с больными в реанимации одной из больниц Сахалина, уволена после служебной проверки, сообщила в пятницу представитель пресс-службы областного Минздрава Ксения Сахарова.

«В ходе проверки подтвержден факт фотосъемки пациентов и аудиозаписи в отделении. Младшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации регионального сосудистого центра уволена согласно п. п. «в» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ — за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей», — приводит ТАСС заявление Сахаровой.

Она добавила, что из-за фотосессии медсестры выговоры и замечания получили руководители больницы. Кроме этого, выдано поручение о проведении внутрибольничной конференции «Этика и деонтология медицинского работника». По требованию Минздрава, руководители медучреждений Сахалина должны будут провести беседы с сотрудниками о недопустимости подобного поведения.

Напомним, в декабре стало известно, что в крупнейшей областной больнице Южно-Сахалинска медсестра делала фотографии на фоне умирающих пациентов реанимации, а затем делилась снимками с друзьями в соцсетях. Поле появления этих снимков началась прокурорская проверка.