Прокуратура проверит «фотосессии» с пациентами реанимации на Сахалине

Прокуратура инициирована проверку относительно поступивших в ведомство данных о медсестре Сахалинской областной клинической больницы, делавшей фотографии с пациентами, находившимися в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии медицинского учреждения.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об основах охраны здоровья граждан должностными лицами медицинского учреждения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы региональной прокуратуры.

Напомним, некоторые фотоматериалы, на которых медсестра позировала рядом с больными в тяжелом состоянии, были обнародованы в Сети. Вместе со снимками в интернет попали и записанные медсестрой голосовые сообщения, которая нелестно отзывается о своих коллегах, а также о больных, с которыми она проводила «фотосессии». По словам женщины, врачам наплевать на тех, кого они лечат.

Медсестра Анна Ким рассылала фото своим друзьям в мессенджерах.

Министерство здравоохранения Сахалинской области уже отреагировало на инцидент. «Министр жестко осудил поведение медицинского работника, снимающего и комментирующего лечебный процесс в Сахалинской областной клинической больнице», — цитируют «Дни.Ру» заявление.

Ранее главврач больницы Игорь Пак заявил, что по данному факту начато служебное расследование.

Пока медсестра не уволена, однако к ней «будут применены самые суровые меры, предусмотренные трудовым и административным законодательством», говорится в пресс-релизе регионального Минздрава.