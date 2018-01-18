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Число санаторных путевок для льготников в Москве увеличится в два раза

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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Количество путевок на санаторно-курортное лечение, предоставляемых льготникам, будет увеличено в текущем году с 120 тыс. до 245 тыс. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, столичная медицина с каждым годом становится всё более современной и совершенной.

«Несмотря на то, что в Москве создано около 700 специализированных реабилитационных коек, тем не менее, этого недостаточно. Поэтому мы сегодня работаем над тем, чтобы создать эффективную трехуровневую систему реабилитации больных: от сложной операции до амбулаторного звена, до того момента, когда человек полностью будет чувствовать себя в физически хорошем состоянии», — сказал мэр в ходе посещения Центра медицинской реабилитации Университетской клинической больницы № 2 Первого медицинского института им. И. М. Сеченова.

Собянин также добавил, что московские власти будут заниматься активным развитием системы паллиативной и патронажной помощи на дому, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам московского мэра, на сегодняшний день в столице ведется реализация комплекса мер по модернизации реабилитационной службы, подразумевающая увеличение числа специализированных реабилитационных стационаров, открытие специализированных коек в дневных стационарах, создание системы дистанционной реабилитации и ряд других мероприятий.

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