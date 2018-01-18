Прямой эфир

19-летний игрок «Ювентуса» завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

0
Фото: instagram.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защитник «Ювентуса» Андреа Мелани завершил спортивную карьеру из-за проблем с сердцем.

«17 июля 2017 года. День, который я не забуду. Тогда у меня обнаружили проблемы с сердцем, из-за чего я нечасто появлялся на поле. Но что поделать. Я больше не смогу играть в футбол», — написал 19-летний игрок итальянского клуба в Instagram.

Проблемы со здоровье у воспитанника «Ювентуса» выявили во время медицинского обследования, которое было необходимо для перехода в клуб четвертого дивизиона чемпионата Италии «Массезе».

Мелани также выступал за «Карпи». За свою карьеру спортсмен провел 63 матча, в которых забил два гола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Барселона» проиграла в каталонском дерби впервые с 2009 года
Сборная России по футболу улучшила позиции в рейтинге ФИФА

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017