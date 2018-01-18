19-летний игрок «Ювентуса» завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Защитник «Ювентуса» Андреа Мелани завершил спортивную карьеру из-за проблем с сердцем.

«17 июля 2017 года. День, который я не забуду. Тогда у меня обнаружили проблемы с сердцем, из-за чего я нечасто появлялся на поле. Но что поделать. Я больше не смогу играть в футбол», — написал 19-летний игрок итальянского клуба в Instagram.

Публикация от Andrea Melani ⚽️🍎 (@andreamelani23) Янв 17, 2018 at 6:03 PST

Проблемы со здоровье у воспитанника «Ювентуса» выявили во время медицинского обследования, которое было необходимо для перехода в клуб четвертого дивизиона чемпионата Италии «Массезе».

Мелани также выступал за «Карпи». За свою карьеру спортсмен провел 63 матча, в которых забил два гола.