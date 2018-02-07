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«Горшковы» получат роботов-помощников

Надводные и подводные беспилотники увеличат боевые возможности фрегатов адмиральской серии
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Новейшие российские фрегаты дальней морской зоны проекта 22350 и 22350М получат роботов-помощников. Эти корабли оснастят надводными и подводными беспилотниками. Роботы будут использоваться для разведки и досмотра плавательных средств, работы на дне, изучения гидрологии моря. По оценке экспертов, дроны многократно повысят эффективность фрегатов и превратят их в многофункциональные боевые корабли.

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Как рассказали «Известиям» в главкомате Военно-морского флота, принципиальное решение об оснащении фрегатов проекта 22350 и 22350М робототехническими комплексами уже принято. Сейчас военные и кораблестроители уточняют количество и наименование беспилотников, которые будут базироваться на борту новейших боевых кораблей.

По данным «Известий», в состав оборудования фрегатов могут войти безэкипажные катера. Их можно будет использовать для разведки морских объектов, а также побережья. Также катера обеспечат дистанционный осмотр подозрительных плавательных средств.

Новейшие корабли могут получить и безэкипижаные подводные аппараты. Эти изделия способны погружаться на глубину в несколько сотен метров, вести разведку и подводные работы. Управляются они с борта корабля.

Фрегаты проекта 22350 «Адмирал Горшков» предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подлодок противника. Корабль водоизмещением 5,3 тыс. т и длиной 135 м развивает скорость до 29 узлов (около 58 км/ч) и может автономно находиться в море до 30 суток. «Горшков» уничтожает надводные и наземные цели 130-миллиметровыми артустановками А-192М и ракетами — сверхзвуковыми «Яхонтами» и крылатыми «Калибрами».

Дальнейшее развитие проекта «Горшков» — фрегаты 22350М, получившие в ВМФ России прозвище «Супер-Горшковы». По сравнению с исходной версией они потяжелели на несколько тысяч тонн за счет новых радиолокационных комплексов и систем вооружения.

Российское военное ведомство уже несколько лет ведет активную разработку морских надводных и подводных роботов.

В частности, ряд безэкипажных катеров создан промышленностью в инициативном порядке на базе быстроходных лодок и небольших катамаранов. Как правило, для ведения разведки они оснащаются гидролокатором бокового обзора. С 2014 года на полигоне Минобороны на Ладожском озере отрабатывается технология управления безэкипажным катером с борта боевого корабля и с помощью авиационного беспилотника-ретранслятора.

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Как рассказал «Известиям» научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов, военные моряки во всем мире сейчас уделяют большое внимание роботизированным системам.

— Наши кораблестроители идут в ногу с мировыми тенденциями и фактически даже несколько их опережают, — отметил специалист. — Так, на Западе пока нет примеров серийного использования противоминных роботизированных систем на крупных надводных кораблях.

По мнению Михаила Барабанова, модернизированным фрегатам пригодятся не только противоминные возможности робототехнических комплексов.

— Гидрография и гидрологическая разведка могут быть весьма полезны. Для этого сейчас применяются дроны, — пояснил эксперт. — Например, «Гавиа» (исландский необитаемый подводный аппарат. — Ред.) закупили многие флоты. Российский ВМФ в свое время также приобрел несколько партий этих изделий. А беспилотные катера — сейчас очень модная вещь. На боевых кораблях они пригодятся для разведки, осмотра надводных целей или слежения за ними.​

Первый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Сергей Горшков» был заложен в начале 2006 года. Сейчас новейший корабль проходит испытания. Планируется, что после их окончания «Горшков» войдет в состав Северного флота. В различной степени готовности находятся еще три фрегата проекта 22350.

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