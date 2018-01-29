Современное искусство сегодня всё активнее идет в регионы. Еще несколько лет назад постоянно приходилось доказывать его право на существование, объяснять его роль, эффективность, влияние на общество. И вот наступил период, когда это влияние стало всем очевидно. Региональные власти всё активнее инвестируют в строительство новых культурных учреждений, все захотели иметь свой музей или центр современного искусства.

Почему так происходит? Дело в том, что современное искусство в регионах начинают воспринимать как активную действующую силу, импульс для развития собственных креативных процессов. Это дает ощущение присутствия жизни, энергии места. Институции современного искусства становятся хранителями и распространителями этой энергии.

Проще говоря, когда в каком-то городе появляется музей, то он, с одной стороны, привлекает творческую молодежь региона, а с другой — радикально расширяет культурные горизонты местного населения, существующего в условиях острого дефицита художественных впечатлений, жизнь города преображается. А это хорошо и для горожан, и для власти, и для бизнеса.

Сегодня такие небольшие города, как Сатка, Норильск, Тобольск, ищут новые пути развития территории, инвестируют в то, чтобы жители не уезжали и их существование в конкретном пространстве было бы более осмысленным. Для решения этих задач необходим комплексный подход к социокультурному развитию территории. Ведь вокруг любой выставки, арт-проекта, художественной акции начинает формироваться сообщество неравнодушных людей, которые готовы инвестировать свое время и энергию в изменение ситуации на месте.

Правда, мы еще не до конца научились правильно применять это в регионах. Ведь ситуация везде разная, и формат определяют конкретные реалии (например, характеристики выставочных площадок, источники финансирования, наличие художественных образовательных учреждений и т.п). Мы пытаемся использовать опыт городов, где уже есть филиалы Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО (Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Томск…). Но вместе с тем каждый новый регион — это новый опыт.

Например, сейчас мы начали постоянное сотрудничество с Тюменью. Это город, где по идее нет никаких предпосылок для развития современного искусства. Там нет особенного интереса со стороны публики, отсутствуют яркие художники, которые были бы известны на российской сцене… Однако в Тюмени открылось новое музейное объединение, строительство которого шло больше 20 лет. Там сейчас самые лучшие за пределами Садового кольца условия для музейного хранения и суперпрофессиональные площади для показа искусства.

И вот у них появился вопрос: чем открывать это пространство, с чего начинать новую историю? Как позиционировать его в городе? И мы создали для них специальный проект в рамках 4-й Уральской индустриальной биеннале. В результате нам было сказано: «Мы готовы продолжать, нам интересно. Мы хотим, чтобы современное искусство присутствовало у нас постоянно. В музее это направление должно быть».

Там, где нет таких роскошных инфраструктурных условий, запрос другой: «Мы осознаем, что нам это надо, но хотим понять, какие могут быть форматы. Давайте делать образовательные программы, резиденции художников». Бывает, что на нас выходят представители крупного бизнеса, градообразующие предприятия. Показательный пример — творческий индустриальный кластер «Октава», созданный по инициативе госкорпорации «Ростех». Поскольку производство микрофонов на заводе «Октава» уже не требует таких площадей, которые были задействованы в советские времена, у предприятия высвободилась часть пространства и решено было разместить там Музей станка, в разработке концепции которого я участвую.

Музей станка призван стать базой для взаимодействия современных художников с индустриальной историей своего региона. Экспозиция, включающая реальные станки разных времен, будет оформлена с максимальным применением современных мультимедийных возможностей, и здесь как раз открывается широкое пространство для творческих экспериментов. Помимо этого, там откроется Высшая техническая школа. Таким образом, индустриальный кластер заработает и как креативный, и как образовательный. Он должен стать точкой притяжения для жителей Тулы и сформировать совершенно новый тип городского досуга.

Я привела лишь два примера того, как регионы сегодня начинают движение в сторону современного искусства, но на самом деле таких примеров гораздо больше. Главное, что изменилось за последние 10 лет, — власть и бизнес увидели, какой действенной силой может быть современное искусство.

Мы осознали, что культура способна трансформировать среду, но теперь пришло время понять, как это реализовывать на практике.

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