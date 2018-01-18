Юные хоккеисты устроили массовую драку на матче во Владикавказе

В Северной Осетии между хоккеистами юношеских команд «Аланские Барсы-06» и «Хаски-07» (Невинномысск) произошла массовая драка.

Матч в рамках первенства региона «Юг» состоялся в субботу, 13 января. Юные хоккеисты решили выяснить отношения на кулаках.

Замдиректора ДЮСШ зимних видов спорта Владикавказа Марат Аргасов в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» заявил, что подобные инциденты происходят регулярно.

«Потасовки случаются после игр, это — не первая. Наказали всех участников драки в рамках встречи — кто-то даже пропускал следующий матч. Хотя даже дракой и назвать нельзя, ведь это дети, да и травму никто не получил», — заявил Аргасов.

Издание отмечает, что федерация может наложить санкции на отдельных игроков. При этом наказание не распространяется на родителей, которые зачастую провоцируют эти драки.

«Драки в детском хоккее случаются. Больше раздувают родители. Судья уже написал рапорт по случившемуся, и мы будем проводить беседы с руководителями школ и тренерами команд», — подчеркнул глава МКЦ «Юг-СКФО» Сергей Митин.

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