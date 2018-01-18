Прямой эфир

Названа средняя зарплата сотрудников столичных библиотек в 2017 году

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя зарплата работников московских библиотек составила в 2017 году 63 тыс. рублей. Такую сумму озвучила директор столичной дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.

Она назвала этот показатель неплохим и предрекла рост престижа профессии. По словам Рогачевой, с увеличением числа библиотек расширяется перечень обязанностей их сотрудников. 

«Средняя заработная плата сотрудника библиотеки за 2017 год составила 63 тыс. рублей. Это очень неплохой показатель. И рано или поздно престиж профессии должен появиться», — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожаловавшимся Путину морякам из Сахалина выплатили долги по зарплате
РФПЛ заняла шестое место в Европе по уровню зарплат игроков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017