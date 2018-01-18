Названа средняя зарплата сотрудников столичных библиотек в 2017 году

Средняя зарплата работников московских библиотек составила в 2017 году 63 тыс. рублей. Такую сумму озвучила директор столичной дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.

Она назвала этот показатель неплохим и предрекла рост престижа профессии. По словам Рогачевой, с увеличением числа библиотек расширяется перечень обязанностей их сотрудников.

«Средняя заработная плата сотрудника библиотеки за 2017 год составила 63 тыс. рублей. Это очень неплохой показатель. И рано или поздно престиж профессии должен появиться», — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».