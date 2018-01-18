Депутаты Подмосковья обещают спасти старинную усадьбу «Гребнево»

Депутаты Московской области намерены сохранить полуразрушенную усадьбу XVIII-XIX веков «Гребнево» в Щелковском районе. С такой просьбой к парламентариям обратились местные жители. В мае 2016 года там обрушился фасад главного дома.

Принято решение провести выездное заседание в самой усадьбе, которая сейчас остается в федеральной собственности. Планируется либо передать ее на региональный уровень, либо сообща принимать меры по спасению памятника культуры. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

«Гребнево» — обширный архитектурно-парковый ансамбль, расположенный в 30 км к северо-востоку от МКАД в непосредственной близости от подмосковного города Фрязино. Основными постройками усадьба обязана генералу Бибикову (шурину Кутузова) и «последнему московскому вельможе» Голицыну. Ее расцвет пришелся на эпоху Русского Просвещения. Здесь бывали такие крупные фигуры русской словесности, как Державин, Жуковский, Богданович, Радищев, Херасков, Новиков.