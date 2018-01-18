Более 50 млн рублей выделят на ремонт усадьбы в Тульской области

Более 50 млн рублей выделили на восстановление усадьбы Мосолова в Тульской области, сообщила министр культуры Региона Татьяна Рыбкина в ходе «прямой линии».

По ее словам, усадьбу Мосолова в поселке Дубна Тульской области полностью реконструируют к концу 2018 года к празднованию 500-летия Тульского кремля, сообщает ИА «Тульские новости».

После того как реставрация будет завершена, там разместятся загс, кафе, банкетный зал и даже гостевые комнаты. Усадьба была построена Петром Ивановичем Мосоловым на берегу реки в 1828 году, напротив Дубенского чугунно-плавильного завода, который Федор Кузьмич Мосолов открыл 1 сентября 1740 года.

Уникальность объекта состоит в том, что на данный момент она полностью сохранилась в пообъектном составе. Также планируется, что здесь будет располагаться музей российской металлургии.