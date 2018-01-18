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Путин посетил выставочный павильон «Прорыв» в Петербурге

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург на мероприятия, приуроченные к 75-летию снятия блокады Ленинграда, посетил экспозиционно-выставочный павильон «Прорыв», посвященный битве на Невском пятачке.

Во время посещения музея Путин призвал сделать всё возможное, чтобы сохранить память о блокаде для самих себя и потомков, передает «Интерфакс».

«Глубоко убежден в том, что мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом напомнить. Для того, чтобы мы и сами об этом никогда не забывали, для того, чтобы весь мир об этом помнил и чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось», — сказал Путин на презентации фильма «Рубеж» в ходе встречи с ветеранами и представителями молодежных организаций.

В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, где принял участие в мероприятиях к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Глава государства возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище и посмотрел отечественную картину «Рубеж», посвященную событиям на Невском пятачке.

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