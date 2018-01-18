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Впервые с 2010 года ускорились темпы роста ВВП Китая

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Темпы роста ВВП Китая ускорились в прошлом году впервые с 2010 года, составив 6,9%. Об этом сообщили в Главном статистическом управлении КНР, передает ТАСС.

Темпы роста экономики страны составили 6,8% в IV квартале 2017 года в годовом выражении. Этот показатель остался на уровне III квартала, притом что консенсус-прогноз экспертов предусматривал ослабление роста экономики до 6,7%. Таким образом, по итогам всего 2017 года подъем ВВП КНР ускорился с 6,7% в 2016 году до 6,9%.

Годовые темпы экономического подъема в Китае стали максимальными с 2015 года, отмечает BFM.RU.

Ранее стало известно, что Россия начала поставки Китаю зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» по контракту 2014 года. Первый полковой комплект заказчику уже отправлен.

Президент России Владимир Путин отметил в четверг в обращении к главам государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) большие перспективы в подписании соглашения о сотрудничестве между Китаем и интеграционным объединением.

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