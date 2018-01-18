Золотой туалет для руководства сделали в уральском вузе

Отдельный туалет для руководства вуза с позолоченными элементами, картинами, огромным зеркалом и другими предметами роскоши сделали в Уральском государственном экономическом университете в Екатеринбурге.

Уборные на третьем этаже, где находятся кабинеты проректоров, недавно отремонтировали. Оказалось, что стены туалета выложены роскошной плиткой, украшены позолотой, картинами из камня и изящными светильниками. На подоконнике расположились мягкие пуфики, а на потолке лепнина, сообщает ИА «Ура.ру», которые получили снимки женской части уборной.

Кроме изящного ремонта внимание привлекло зеркало, на котором можно заметить надпись с одной из цитат Софи Лорен. Студенты учебного заведения рассказали, что пользоваться роскошной уборной могут только работники вуза и преподаватели. Также они уверяют, что студенческие уборные, да и большая часть аудиторий университета, находятся в плачевном состоянии. Пресс-служба УрГЭУ пока не дала никаких комментариев по поводу ремонта.