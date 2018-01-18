Оценено качество мобильной связи в семи городах России

Специалисты радиочастотной службы, подведомственной Роскомнадзору, оценили качество мобильной связи в семи российских городах. Проверка связи операторов «большой четверки» проходила в Белгороде, Сыктывкаре, Кирове, Элисте, Ноябрьске, Новосибирске и Южно-Сахалинске.

Во время тестирования проверялось качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений и скорость приема и передачи данных через сеть оператора связи.

Согласно результатам измерений, хуже всего соединение для телефонного разговора было зафиксировано в Белгороде, наибольшая доля недоставленных смс-сообщений — в Элисте, в то время как лучшие показатели были зафиксированы в Ноябрьске и Сыктывкаре.

Ранее портал iz.ru сообщал, что отмена роуминга в России позволит в 2–3 раза снизить стоимость связи для путешествующих абонентов.