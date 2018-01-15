Мобильная версия видеосервиса YouTube получит режим инкогнито

В мобильной версии видеосервиса YouTube для Android появятся режим инкогнито и ночная тема. Об этом сообщил сайт Android Authority, а также новые возможности анонсировала компания Google.

По словам специалистов, исходный код приложения YouTube содержит множество намеков на появление новых функций, включая ночной режим, а также возможность просматривать видео в режиме инкогнито. Таким образом, просмотренные пользователем видео больше не будут сохраняться в истории, сообщает телеканал «360».

Кроме того, пользователи получат новую возможность пролистывания рекламы. Раньше закрыть ее можно было только путем нажаnия на кнопку, а теперь ее можно будет убрать свайпом вправо.

Код недавно обновили до версии 13.0. Предположительно, обновления вступят в силу после установки версии прошивки 13.1. Ранее сообщалось, что в YouTube для гаджетов на платформе iOS добавят возможность показывать вертикальные видео. Данные изменения внесли по просьбам владельцев iPhone.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Истории» из Instagram будут интегрироваться в мессенджер WhatsApp/